Врачи спасли ребёнка беременной пассажирки автобуса, разбившегося в Забайкалье

По словам супруга женщины, у неё есть незначительные проблемы с позвоночником. С ребёнком же всё хорошо.

Врачи Забайкальской краевой больницы спасли ребёнка беременной женщины, попавшей накануне в ДТП в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что женщина находится на шестом месяце беременности.

— Сказали, что с ребёнком всё хорошо. У жены что-то с позвоночником незначительное, ходить будет, — сказал муж пострадавшей.

Напомним, рейсовый автобус Чита — Сретенск упал с высоты около шести метров на лёд замёрзшей реки Куэнге. Жертвами аварии стали 19 человек. Как считают сотрудники полиции, наиболее вероятной причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо. Ранее Лайф публиковал видео с места трагедии.