На Украине захотели принять в свой состав "пару областей" России

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная готова принять в свой состав "пару областей" России. Об этом он написал в своём твиттере.

Таким образом он прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что притеснение национальных меньшинств может стать причиной выхода некоторых областей из состава Украины.

— Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни, — написал он.

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя🙂 pic.twitter.com/LmsSePmR3G — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 1 декабря 2019 г.

К своему посту он приложил карту расселения украинцев, которая, предположительно, была составлена львовским географом Степаном Рудницким и напечатана в Австро-Венгрии в разгар Первой мировой войны.

Напомним, ранее слова Володина встретили критику также со стороны министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.