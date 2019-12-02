На Украине захотели принять в свой состав "пару областей" России

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Фото © Flickr / Sergey Kozak

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная готова принять в свой состав "пару областей" России. Об этом он написал в своём твиттере.

Таким образом он прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что притеснение национальных меньшинств может стать причиной выхода некоторых областей из состава Украины.

Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни, — написал он.

К своему посту он приложил карту расселения украинцев, которая, предположительно, была составлена львовским географом Степаном Рудницким и напечатана в Австро-Венгрии в разгар Первой мировой войны.

Напомним, ранее слова Володина встретили критику также со стороны министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

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