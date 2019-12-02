Спасательный вертолёт разбился во Франции, три человека погибли

На юге Франции вертолёт спасательной службы разбился при выполнении операции по оказанию помощи пострадавшим в результате паводка. Три человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

— Вечером первого декабря вертолёт Департамента гражданской безопасности EC1 45 направлялся в Ле-Люк-Ле-Канне (департамент Вар), чтобы провести разведывательно-спасательную операцию. Затем он исчез с экранов радаров и перестал выходить на связь, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 01:30 по местному времени (03:30 мск) были обнаружены обломки вертолёта и тела пилота, бортмеханика и сотрудника службы спасения. Ведётся следствие.

Ранее Лайф сообщал, что под Новороссийском разбился частный вертолёт.