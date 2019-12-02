В Крыму закрылся шикарный отель Софии Ротару

Решение было принято в связи с ремонтом. Полная реконструкция запланирована до мая следующего года.

Бутик-отель Villa Sofia, который принадлежит украинской певице Софии Ротару, закрылся в Крыму. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте гостиницы.

Причиной приостановления деятельности стала предстоящая реновация. При этом, как уточняет "Экспресс-газета", ремонт помещения, а также реконструкция самого здания будут производиться до мая 2020 года.

— До первого мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи, — цитирует издание сотрудника отеля.

Примечательно, что ялтинская гостиница не приносила 72-летней Ротару особого дохода. Во многом это было связано с ценовой политикой отеля. Villa Sofia предлагала гостям 12 номеров, включая двухкомнатные люксы с видом из окон на море и маяк. Их стоимость за одну ночь варьировалась от 32 до 96 тысяч рублей. В связи с этим наиболее дорогие номера часто пустовали.