"Мы спали". Выжившая в смертельном ДТП в Забайкалье рассказала о моменте падения

Девушка отметила, что жертвам аварии помогали не только медики, но и проезжавшие мимо люди.

Когда рейсовый автобус упал с моста, большинство пассажиров спали. Об этом "Звезде" сообщила пострадавшая при аварии в Забайкалье Олеся Гусевская.

— Мы спали, автобус ехал… Я даже не почувствовала, когда мы летели. Ощутила сильный толчок. Я даже не поняла, что мы упали на крышу автобуса, — рассказала девушка.

По её словам, после падения она оказалась зажата внутри салона. Парень, который ехал вместе с ней, наполовину оказался снаружи автобуса, но ему помогли выбраться. Гусевская отметила, что пострадавшим помогали не только медики, но и проезжавшие мимо люди.

Она добавила, что теперь будет считать день трагедии своим вторым днём рождения.

Напомним, рейсовый автобус Чита — Сретенск упал с высоты около шести метров на лёд реки Куэнге. Жертвами аварии стали 19 человек. Как считают сотрудники полиции, наиболее вероятной причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо. Ранее Лайф публиковал видео с места трагедии.