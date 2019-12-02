Китай ввёл санкции против США

МИД Китая сообщил о введении санкций в отношении США: под ограничения попала правозащитная организация Human Rigths Watch. Также Пекин приостановил рассмотрение запросов на заход американских кораблей в Гонконг.

— Правительство Китая приняло решение приостановить рассмотрение запросов США на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолётами, — заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Такой шаг Пекина вызван тем, что президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга. Документы предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с административным районом, а также санкции против тех, кто, по мнению Вашингтона, нарушает там права человека. Кроме того запрещаются поставки в Гонконг определённой полицейской экипировки.