Названы самые выгодные страны для путешествий на Рождество

В этом году россияне предпочли провести праздник не только в Европе, но и в Турции.

Самым выгодным и популярным направлением на европейское Рождество стала Италия, тур в которую стоит от 36 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Заявок в это время больше в те страны, где предлагаются пакетные экскурсионные туры на базе чартерного перелёта, — отметили российские туроператоры.

Уточняется, что второй по популярности у туристов страной стала Чехия. В неё поездка на двоих обойдётся от 28 тысяч рублей.

Также в АТОР рассказали, что россияне отдали своё предпочтение Франции, Андорре, Испании, Швейцарии и Финляндии. В список популярных рождественских направлений попал и Стамбул, в котором не только интересная экскурсионная программа, но и достаточно тёплая погода по сравнению с Европой.