В Дагестане задержаны двое пособников боевиков с арсеналом оружия

В Дагестане задержаны двое пособников боевиков, в доме одного из них найден арсенал оружия, сообщает в своём инстаграме региональный главк МВД России.

— Правоохранительные органы Дагестана 28 ноября задержали в Махачкале 46-летнего Джабраила Ибнухаджарова и 29-летнего Магомедгаджи Магомедова. Их подозревают в пособничестве членам бандподполья, в частности, группировке ["Вилаят Кавказ"*] Асельдерова Р. М., нейтрализованного в декабре 2016 года, — поясняется в сообщении ведомства.

В ходе обысков в доме Ибнухаджарова обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов". Продолжаются следственные действия.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда