После массовой драки на турнире по самбо в Назрани проведут проверку

Нарушителей вывели из зала, никто не пострадал и в правоохранительные органы не привлекался.

Всероссийская федерация самбо (ВФС) проведёт проверку после того, как во Дворце спорта в Назрани в ходе спортивного турнира "Магас" произошла массовая драка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ВФС Сергея Елисеева.

По его словам, соревнования проводила альтернативная федерация — Федерация боевого самбо. При этом объединение не имеет права проводить подобные "то ли турниры, то ли просто драки".

— Мы подали заявление в прокуратуру, в Министерство юстиции — решили бороться с этим по юридической линии. Давно пора навести порядок в этом вопросе — эта федерация не имеет права проводить такие турниры, — заявил он.

По информации очевидцев, среди которых есть сотрудники Дворца спорта "Магас", во время схватки между спортсменами из Ингушетии и Чеченской Республики возникло недопонимание. В результате один спортсмен толкнул другого, а толпа болельщиков ринулась в зал.

— Столкновение сторон прекратилось быстро, служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, нарушителей вывели из зала, никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался, — сообщается в официальном аккаунте Минспорта Ингушетии в соцсети Instragram.