Бушующая в Якутии "сногсшибательная" пурга попала на видео

По данным синоптиков, в посёлке Тикси также довольно морозно — температура опускается до -35 градусов.

Очевидцы сняли на камеру пургу в якутском посёлке Тикси. Видео с места событий появилось в соцсетях.

На кадрах мужчины спускаются к выходу из подъезда и демонстрируют заснеженную лестницу. Пройдя "предбанник", где сугроб достигает колена, они открывают дверь и показывают бушующую снаружи непогоду.

— На улице творится полный беспредел, — отмечает один из них.

После этого мужчина решает выйти и несколько минут еле держится на ногах. Из-за сильного ветра его едва видно.