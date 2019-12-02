Бушующая в Якутии "сногсшибательная" пурга попала на видео

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По данным синоптиков, в посёлке Тикси также довольно морозно — температура опускается до -35 градусов.

Очевидцы сняли на камеру пургу в якутском посёлке Тикси. Видео с места событий появилось в соцсетях.

На кадрах мужчины спускаются к выходу из подъезда и демонстрируют заснеженную лестницу. Пройдя "предбанник", где сугроб достигает колена, они открывают дверь и показывают бушующую снаружи непогоду.

На улице творится полный беспредел, — отмечает один из них.

После этого мужчина решает выйти и несколько минут еле держится на ногах. Из-за сильного ветра его едва видно.

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