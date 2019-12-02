Дело экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу о пожаре в "Зимней вишне" передано в суд

Уголовное дело экс-начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова в связи с трагедией, произошедшей в марте 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня", передано в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

— Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева, — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовные дела по статьям "Халатность", "Мошенничество", "Присвоение и растрата" переданы в Центральный районный суд Кемерова.

Напомним, 25 марта прошлого года при пожаре в торговом центре погибло 60 человек, большинство из которых — дети. Ещё около 80 человек пострадали. Фигурантами по делу проходят восемь человек.