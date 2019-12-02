Суд отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие следствия

Басманный суд отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, как он уверяет, не торопится ставить точку в скандальном инциденте с подброшенными наркотиками.

— Считаю, что жалоба не подлежит удовлетворению. По делу проводятся необходимые действия, ходатайства рассматриваются, — заявил представитель Генпрокуратуры во время выездного заседания в Мосгорсуде.

Прокурор отметил, что знакомить истца с документами по делу "нецелесообразно", так как он является свидетелем. Суд с этим заявлением согласился и признал претензию корреспондента "Медузы" несостоятельной.

Напомним, 7 июня МВД сообщило о задержании журналиста Ивана Голунова за хранение наркотиков. Сам он утверждал, что пакетик с запрещённым веществом подбросили. Ситуация получила широкий резонанс, и спустя четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. После этого несколько высокопоставленных сотрудников полиции лишились должностей.

Журналист ранее сообщил, что через два дня после подачи жалобы на бездействие следствия расследование было продлено на восемь месяцев.