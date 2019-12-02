Суд отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие следствия

Басманный суд отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, как он уверяет, не торопится ставить точку в скандальном инциденте с подброшенными наркотиками.
— Считаю, что жалоба не подлежит удовлетворению. По делу проводятся необходимые действия, ходатайства рассматриваются, — заявил представитель Генпрокуратуры во время выездного заседания в Мосгорсуде.
Прокурор отметил, что знакомить истца с документами по делу "нецелесообразно", так как он является свидетелем. Суд с этим заявлением согласился и признал претензию корреспондента "Медузы" несостоятельной.
Напомним, 7 июня МВД сообщило о задержании журналиста Ивана Голунова за хранение наркотиков. Сам он утверждал, что пакетик с запрещённым веществом подбросили. Ситуация получила широкий резонанс, и спустя четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. После этого несколько высокопоставленных сотрудников полиции лишились должностей.
Журналист ранее сообщил, что через два дня после подачи жалобы на бездействие следствия расследование было продлено на восемь месяцев.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram