На МЦД создали более миллиона дополнительных пассажирских мест

Благодаря этому решению в поездах станет намного свободнее, вследствие чего существенно вырастет уровень комфорта пассажиров.

На Белорусско-Савёловском Московском центральном диаметре (МЦД-1) с понедельника, 2 декабря, начали ходить 11-вагонные поезда вместо прежних 7-вагонных. Таким образом, в сутки появится 357 тысяч дополнительных мест. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— В поездах станет свободнее, а поездки — комфортнее, так как появится 357 тысяч дополнительных мест в сутки, — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе департамента отметили, что общее количество пассажирских мест, созданных на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря удлинению поездов, составит более одного миллиона в сутки.

В свою очередь, на МЦД-2 уже увеличили количество вагонов в поездах. С 25 ноября на втором диаметре ходят 11-вагонные "Иволги" и 10-вагонные "Ласточки". Благодаря этому количество мест для пассажиров в сутки выросло на 670 тысяч, или 30%.

Ранее Лайф писал, что за 25 ноября центральные диаметры перевезли рекордное количество пассажиров: МЦД-1 (Белорусско-Савёловский) — 242 тысячи пассажиров, а МЦД-2 (Курско-Рижский) — 271 тысячу. Поезда следовали весь день и выполнили график на 100%.