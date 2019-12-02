"Россия — державная наша Россия". Во время исполнения гимна что-то пошло не так

Тамаре Череповской из театра "Ромэн" доверили торжественно открыть чемпионат России по дзюдо, но певица внезапно забыла слова.

На открытии чемпионата России по дзюдо в подмосковном Дмитрове певица пыталась исполнить государственный гимн, но не смогла вспомнить слова. Видео с мероприятия опубликовал паблик "Типичный Дмитров" в соцсети "ВКонтакте".

— Россия — державная наша Россия, — начала исполнение Тамара Череповская из театра "Ромэн".

Неизвестно, заметила ли певица ошибку, но она уверенно продолжила исполнение гимна.

Ранее Лайф рассказывал, как пятиклассница показательно спела гимн России, подав пример футболистам сборной. Школьницу очень разочаровал тот факт, что спортсмены на ЧМ-2018 молчали во время официальной церемонии.

Между тем в Госдуме не поддержали идею сделать "Боже, Царя храни!" гимном России. Инициаторы считают, что гимн Российской империи "символизирует великую страну с великой историей.