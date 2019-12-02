Теплоход столкнулся с танкером под Ростовом, оба судна повреждены

В акватории Дона в Ростовской области теплоход столкнулся с танкером. Об инциденте сообщает РИА "Новости".

— Теплоход "Мелита", следовавший из Туркмении на Украину с удобрением, совершил навал на "Танкер-14", следовавший из Туркмении в Румынию с дизтопливом, — рассказал источник агентства.

По его словам, после столкновения на танкере образовалась пробоина, а у теплохода — трещина на привальном брусе.

Представители Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Утечек топлива также нет.