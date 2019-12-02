Захарова ответила Киеву на желание "принять пару областей" России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Киеву, который ранее выразил готовность принять в свой состав "пару" российских регионов.

— Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось, — отметила Захарова в беседе с НСН, имея в виду Крым.

Напомним, ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная готова принять в свой состав "пару областей" России "для восстановления исторической справедливости".