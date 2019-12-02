СКР впервые показал видео с убийцей двух девушек на Урале. Его ищут больше года

Следователи надеются, что мужчину смогут опознать по походке или силуэту. За информацию о преступнике обещают миллион рублей.

В Екатеринбурге уже год ищут подозреваемого в убийстве двух девушек в горнолыжном комплексе "Уктус". СУ СКР по Свердловской области впервые показало видео с предполагаемым убийцей. Кадры опубликовал паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Следователи надеются, что мужчину смогут опознать по походке или силуэту. За информацию о преступнике обещают миллион рублей. Уточняется, что уже опрошены тысячи местных жителей, ещё сотни проходят ДНК-экспертизу.

Напомним, двойное убийство произошло в августе 2018 года. 29-летняя Ксения и 28-летняя Наталья проводили время на природе поздно вечером. К ним подошёл неизвестный с фонарём на голове и разговаривал около 40 минут, после чего достал ружьё и расстрелял обеих в упор. Происшествие зафиксировали камеры, но по кадрам опознать мужчину невозможно.