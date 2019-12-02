Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири"

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме видеосвязи дали старт поставкам газа по газопроводу "Сила Сибири".

Договор заключён сроком на 30 лет. В год из России в Китай будет поставляться 38 миллиардов кубических метров газа. Топливо будет транспортироваться с Чаяндинского месторождения в Якутии и с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, "Сила Сибири" — один из самых масштабных проектов российской энергокомпании.

— Из диспетчерской компрессорной станции Атаманская осуществляется линейное управление подачи газа. Разрешите дать команду на открытие линейного крана, — сказал Миллер.

— Разрешаю, начинайте! — ответил российский лидер.

Кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему КНР глава "Газпрома" Алексей Миллер

Путин поздравил присутствующих с запуском газопровода, связавшего две страны.

Длина запущенного участка от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (границы с Китаем) — около 2200 км, общая длина будет составлять 3000 км. Газопровод проходит по трём российским регионам: Иркутской области, Якутии и Амурской области.

Лайф вёл прямую трансляцию с места события.