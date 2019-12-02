В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на российских дорогах

В Госавтоинспекции РФ ожидают увеличения уровня смертности на дорогах страны, где с начала года уже погибло более 15 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.

По его данным, к настоящему моменту с начала 2019 года произошло 146 тысяч аварий, в которых погибло более 15 тысяч соотечественников, ещё около 160 тысяч человек пострадало.

— Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться, — цитирует Понарьина ТАСС.

Замглавы Госавтоинспекции отметил, что 6% погибших в результате ДТП умирают до прибытия бригад скорой помощи. Ещё 16% россиян уходят из жизни после того, как их привозят в больницы. Он добавил, что представителей ведомства эта статистика тревожит.

Ранее СМИ сообщали, что десять регионов РФ в 2019 году не смогут снизить уровень смертности в ДТП.