В Кургане крестили девочку, которой отказали в таинстве из-за родимого пятна

По поручению митрополита Курганского и Белозерского Даниила семью взяли "на особое попечение" епархии.

В Кургане в Богоявленском храме прошло таинство крещения шестимесячной девочки с редким диагнозом "обширный меланоформный невус". Именно из-за огромного родимого пятна, занимающего 80 процентов тела, ребёнка ранее отказались крестить в другой церкви. Однако благодаря вмешательству Курганской епархии таинство всё же состоялось. Об этом сообщается на сайте церковного округа.

Как отмечается в сообщении, секретарь епархии иерей Леонид Перчугов, узнав об истории семьи Хвостанцевых, где родилась малышка, сразу предложил свою помощь. После огласительной беседы для родителей и восприемников девочку покрестили.

— Слава Богу, мы покрестились, ангел-хранитель теперь с нами. Сейчас готовимся к операции и будем молиться, чтобы всё было хорошо, — сказала мать девочки.

Кроме того, женщина упомянула, что в своём первом обращении в социальных сетях просила о помощи со сбором средств на лечение дочери и акцента на трудности с крещением она не делала. Напротив, негативной реакции в адрес Церкви она не хотела.

Однако благодаря освещению их истории в СМИ Хвостанцевых взял "под особое попечение" епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Сейчас активно прорабатываются конкретные варианты помощи девочке. В частности, сотрудники отдела уже связались с сёстрами милосердия из Санкт-Петербурга.

Уже 4 декабря малышка будет на обследовании в отделении микрохирургии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. На приёме врачи собираются составить график лечения для ребёнка.

Ранее Лайф писал, что из-за родимого пятна малышку отказался крестить священник, испугавшись, что она может быть заразна. При этом позднее мужчина предложил совершить таинство в другое время и за отдельную плату.