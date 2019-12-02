Самую дорогую однушку в Москве можно снять за 600 тыс. Но зато там есть танцзал

Площадь квартиры составляет 250 квадратных метров, а расположена она на первом этаже дома на улице Косыгина.

Самую дорогую однокомнатную квартиру можно снять за 600 тысяч рублей. На её площади расположен танцевальный зал. Об этом сообщает пресс-служба агентства "Инком-недвижимость".

Специалисты агентства провели исследование, рассмотрев самые дорогостоящие ноябрьские предложения аренды однокомнатных квартир в старых границах Москвы, и составили рейтинг из пяти объектов.

Лидером стала квартира площадью 250 квадратных метров, которая включает танцевальный зал с обтянутыми шёлком стенами. Она расположена на ул. Косыгина в пешей доступности от метро "Воробьёвы горы".

На втором месте — однушка в элитном доме недалеко от станции метро "Полежаевская". Её стоимость составляет 200 тысяч рублей в месяц. Площадь квартиры — 110 квадратных метров, а интерьер выполнен по авторскому дизайн-проекту. Это жильё сдаётся в аренду впервые.

Третье место занимает квартира за 150 тысяч рублей, расположенная на сороковом этаже небоскрёба "Империя" в деловом центре "Москва-Сити" на Пресненской набережной. Это двухуровневые апартаменты площадью 50 квадратных метров.

Следующей в топе идёт квартира за 130 тысяч рублей, которая расположена в ЖК "Крылатская панорама" рядом со станцией метро "Крылатское". Дизайн интерьера квартиры площадью 65 квадратных метров выполнен по индивидуальному проекту.

Рейтинг завершает квартира в 45 квадратных метров за 110 тысяч рублей, расположенная в кирпичном доме недалеко от станции метро "Смоленская".

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