Данила Козловский купил дом в Испании перед рождением первенца

Пока малыш ещё не появился на свет, в доме в основном бывают мама и отчим артиста. Будущий папа приезжает редко.

Российский актёр Данила Козловский стал владельцем особняка в Испании. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на его близких друзей.

— Особнячок небольшой, находится примерно в 30 километрах от Малаги, рядом с морем. Там есть и бассейн, и небольшой садик, и веранда — все условия для приятного времяпровождения, — рассказал собеседник издания.

Пока на свет не появился малыш, в доме в основном бывают мама артиста и его отчим. Сам Данила приезжает редко.

Ранее Лайф сообщал, что Данила Козловский и актриса Ольга Зуева впервые станут родителями.

Напомним, 34-летний Козловский и 32-летняя Зуева познакомились в США на вечеринке, организованной их общими друзьями. Ольга, проживавшая до этого в Штатах, влюбилась в Данилу, бросила работу и переехала в Россию.