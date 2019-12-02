Данила Козловский купил дом в Испании перед рождением первенца

Российский актёр Данила Козловский стал владельцем особняка в Испании. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на его близких друзей.
— Особнячок небольшой, находится примерно в 30 километрах от Малаги, рядом с морем. Там есть и бассейн, и небольшой садик, и веранда — все условия для приятного времяпровождения, — рассказал собеседник издания.
Пока на свет не появился малыш, в доме в основном бывают мама артиста и его отчим. Сам Данила приезжает редко.
Ранее Лайф сообщал, что Данила Козловский и актриса Ольга Зуева впервые станут родителями.
Напомним, 34-летний Козловский и 32-летняя Зуева познакомились в США на вечеринке, организованной их общими друзьями. Ольга, проживавшая до этого в Штатах, влюбилась в Данилу, бросила работу и переехала в Россию.
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