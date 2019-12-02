В Сибири конкуренты прислали хозяевам табачной лавки гроб. И на то были причины

По мнению отправителей "подарка", их коллеги по торговле поступили подло: выкрали коммерческую информацию.

В Новосибирске владельцы табачного магазина получили от своих конкурентов по бизнесу гроб. Как стало известно Лайфу, деревянный ящик доставили предпринимателям прямо в магазин и у отправителей были на то причины.

По словам Игоря, который держит в соседнем доме табачный магазин, гроб конкурентам по бизнесу отправила его жена. При этом она сделала это не без причины. Мужчина рассказал, что ранее принял на работу девушку по имени Кристина. Она проработала в магазине некоторое время и уволилась по состоянию здоровья.

Однако через некоторое время Игорь с женой узнали, что она открыла со своим мужем Виктором табачный магазин в соседнем доме.

— Они узнали всех наших поставщиков и где мы всё заказываем. Они поступили подло, выкрали коммерческую информацию. 26 ноября моя супруга решила подарить им такой "подарок" в виде гроба с цветами, — признался Игорь.

В свою очередь, получатели деревянного ящика подтвердили, что посылку им действительно доставили прямо в магазин. По данному факту Виктор и Кристина сразу же вызвали полицию, после чего написали заявление на своих конкурентов.