Стало известно, сколько россияне потратили онлайн в чёрную пятницу

За три дня распродаж россияне оставили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей, что почти на 30% превышает их прошлогодние траты в день акции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артёма Соколова.

Эксперт подчеркнул, что в 2018 году общий оборот в онлайне за три дня проведения акции составил 17,4 миллиарда рублей.

Представитель "Настоящей чёрной пятницы" Мария Комендантова отметила, что в этом году активность покупателей была стабильной, каких-то заметных отличий от распродаж прошлых лет в компании не выявили.

Ранее сообщалось, что в этом году скидки привлекли больше внимания со стороны мужского населения страны, тогда как женщин было только 40,9%.