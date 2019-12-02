Прямая трансляция: В петербургской квартире произошёл взрыв газа

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Мощный взрыв раздался в квартире на 8-й Советской улице в Петербурге. Предварительно, произошёл хлопок газа. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

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