ВЦИОМ: Более половины россиян довольны своей жизнью

Половина россиян довольна своей жизнью, ещё больше людей положительно оценивают происходящее в стране. Об этом сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ), исходя из результатов проведённого опроса.

50% россиян довольны жизнью, которую они ведут, что является максимальным значением за прошедший год. Четверть жителей страны частично удовлетворены жизнью, а полностью недовольны 22%.

Ситуацией в стране при этом довольны 57% россиян. Скептически настроены 35% опрошенных.

Количество людей, которые опасаются ухудшения своей жизни в ближайший год, снизилось: они составляют всего 23% процента. Большинство респондентов (41%) не ожидают каких-либо изменений, а оптимистично настроены 24% россиян.

Почти половина опрошенных (48%) беспокоятся о своём будущем, но в Центре исследований отметили, что тут есть тренд на снижение. При этом об оптимистичных оценках будущего заявили 26% опрошенных, а 23% респондентов не выразили ни оптимизма, ни беспокойства.

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