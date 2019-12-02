Зеленский: Украина не хочет казаться США "попрошайками"

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не хочет, чтобы власти Незалежной "производили впечатление попрошаек" на американских коллег. Об этом глава государства рассказал журналисту Der Spiegel.

— Что касается Соединённых Штатов, я не хочу, чтобы мы производили впечатление попрошаек. Я вообще не говорил с президентом США [Дональдом] Трампом по принципу "я даю тебе то-то, ты мне — то-то", — добавил он.

При этом он подчеркнул, что не ставил перед главой Белого дома ультиматум, предлагая разблокировать военную помощь Киеву в обмен на расследование деятельности сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Вместе с тем Зеленский осудил Вашингтон за прекращение военной помощи, так как Украина "находится в состоянии войны" и нуждается в поддержке своего стратегического партнёра.

Ранее Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа — якобы президент злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.