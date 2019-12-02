В Кремле отреагировали на идею Зеленского "обсудить Крым" с США

Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Так в Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил формат переговоров с участием Украины, России и США.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такую позицию Москва неоднократно высказывала на самых различных уровнях. При этом, по его словам, Владимир Путин может дать развёрнутые последовательные ответы на все соответствующие вопросы, если Зеленский их поставит во время встречи.

— Как всегда президент это делает открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе, — добавил Песков.

Напомним, ранее Зеленский отметил, что США "могли бы помочь" Киеву в ситуации вокруг Крыма, и предложил новый формат переговоров.