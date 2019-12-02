Челябинский облсуд вынес приговор цыганке-пенсионерке за сбыт героина

Челябинский областной суд приговорил 70-летнюю цыганку к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за сбыт 1,2 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

— Судом при назначении наказания учтён пожилой возраст осуждённой, состояние её здоровья и нахождение под её опекой несовершеннолетнего внука, а также то, что свою вину в совершении преступления она признала, — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина по предварительному сговору с тремя соучастниками сбыла наркотическое вещество сотруднику ФСБ. В отношении её подельников приговор вступил в силу ещё 16 июня, а её дело рассматривалось отдельно.

— Она скрылась от суда после вынесения вердикта. В октябре 2019 года она была задержана в г. Нижний Новгород и доставлена в Челябинский областной суд, — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Кемерове ещё одну пенсионерку осудили за сбыт запрещённого вещества. Женщина после смерти своего сына-наркомана обнаружила запасы героина и в течение полугода продавала наркотик.