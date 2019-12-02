В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана после Нового года

Беседа будет приурочена к пуску газопровода "Турецкий поток". Он намечен на 8 января 2020 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию турецких СМИ о том, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут двустороннюю встречу 8 января.

Так, сообщалось, что переговоры пройдут в Анкаре, а предметом обсуждения станут поставки С-400 и сирийский вопрос. В Кремле этого не исключают, однако главной темой встречи двух лидеров, по словам Пескова, станет открытие "Турецкого потока". Кроме того, он уточнил, что президенты, скорее всего, встретятся не в Анкаре, а в Стамбуле.

— Действительно, на эту дату (8 января 2020 года. — Прим. Лайфа) готовятся контакты двух президентов. Именно к этой дате будет завершена наземная часть "Турецкого потока", — указал представитель Кремля. — Можно предположить, что лидеры используют возможность, чтобы продолжить диалог по двусторонним отношениям. На повестке дня много проектов, по которым нужно сверять часы.

Сухопутная и морская нитки "Турецкого потока" по проекту имеют мощность по 15,75 миллиарда кубометров. Они будут снабжать топливом Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

19 ноября "Газпром" сообщил, что обе нитки газопровода "Турецкий поток" заполнили газом. Отмечалось, что завершаются пусконаладочные работы перед вводом трубы в эксплуатацию. А на днях стало известно, что газопровод будет запущен 8 января.