Путин призвал нарастить боевую мощь ВМФ России в ближайшие годы

Открывая серию военных совещаний в Сочи, он заявил, что в этот раз основное внимание будет уделено повышению боевого потенциала российского флота.

Главными задачами страны в рамках повышения боевого потенциала ВМФ является сохранение набранного темпа развития, наращивание боевых возможностей флота и последовательное расширение применения результатов военно-морских исследований. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе четырнадцатой серии военных совещаний в Сочи с руководством Министерства обороны РФ и оборонного комплекса страны.

Открывая обсуждения, он подчеркнул, что в этот раз основное внимание будет уделено повышению боевого потенциала ВМФ, который "исторически играет важную роль в обороноспособности" страны.

Российский лидер заметил, что в распоряжение флота поступают новейшие суда с мощными современными ракетами, обладающими улучшенными характеристиками по точности поражения целей. Это, по его словам, нейтрализует агрессивные действия против России.

Рассказывая о текущих достижениях, Путин отметил профессионализм российских моряков и лётчиков морской авиации в Сирии. Вместе с тем он указал и на успешное выполнение ряда других задач, поставленных перед флотом в течение года.

— В этом году корабли ВМФ успешно решали поставленные задачи в акваториях Северного Ледовитого, Индийского и Тихого океанов. Всего было выполнено 111 походов, в которых приняли участие 70 надводных кораблей, 15 многоцелевых подлодок, — рассказал он.

Президент призвал продолжать развивать современный "высокотехнологичный и сбалансированный" по составу военно-морской флот. Главными пунктами в этом направлении он выделил необходимость сохранить набранные темпы развития, а также продолжать наращивать боевые возможности флота в ближайшие годы. Также он отметил, что результаты исследований в военно-морской сфере должны применяться и в других направлениях.

— Во всём мире военно-морские исследования и перспективные разработки — это локомотив для развития целых отраслей экономики. И нам надо добиться, чтобы перспективные военные разработки стимулировали выпуск гражданской продукции, — добавил верховный главнокомандующий.

Отмечая успехи предыдущих военных совещаний, Путин заявил, что по итогам встреч в таком формате было дано несколько сотен поручений. Больше половины (70%) из них уже исполнили, остальные находятся на разных стадиях исполнения.

Напомним, серии военных совещаний традиционно проходят в летней столице страны дважды в год. В обстановке секретности на них обсуждаются планы по модернизации армии, а также создание перспективных вооружений.

Ранее президент заявлял, что дальнейшее развитие ВМФ России "было и остаётся" в числе основных приоритетов.