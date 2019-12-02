На крохотном участке трассы установили 38 дорожных знаков. И это не фотошоп

Лайф связался с властями населённого пункта под Самарой. Они говорят, что это не ошибка — так и было задумано.

В соцсетях автомобилисты обсуждают настоящее "нашествие" дорожных знаков, которое было замечено в населённом пункте Похвистнево Самарской области. На участке трассы длиной всего в 400 метров водители насчитали 22 знака "Главная дорога" и по несколько представителей знаков "Пешеходный переход", "Обгон запрещён" и "Левый поворот запрещён".

В местной администрации Лайфу заявили, что наличие такого большого количества дорожных знаков — это не фейк и не мастерство фотошопа. Мол, всё установлено согласно проекту и в соответствии с законодательством — нарушений нет. А задумка состояла в том, что это очень аварийный участок (мелкие ДТП происходят едва ли не через день), поэтому стимулировать повышенное внимание водителей решили вот таким способом.

— Заказчиком работ является Главное управление градостроительства коммунального хозяйства администрации городского округа Похвистнево, —заявила Лайфу пресс-секретарь главы городского округа Похвистнево Алла Арсланова. — Работы проводятся на основании разрешения на строительство от 28 августа 2015 года. Подрядной организацией на основании муниципального контракта являлась организация ПДК-2. Всё официально через документацию. Объект проверяется Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области.

Первый замглавы городского округа Похвистнево Евгений Пензин в комментарии Лайфу отметил, что любое отступление от проекта являлось бы нарушением и могло бы быть признано нецелевым расходованием средств.

Ранее Лайф рассказывал, как жительницу Санкт-Петербурга сбил фургон "Райффайзенбанка" и теперь она должна 130 тысяч за его ремонт.