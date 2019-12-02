Москвичка спасла дочь от педофила, забив тревогу из-за её плохого зрения

Жительница Москвы забила тревогу из-за резкого ухудшения зрения 9-летней дочери. После визитов к врачам и просмотра переписки девочки выяснилось, что мать оградила её от педофила.

Как сообщил Лайфу источник, зрение школьницы резко снизилось до –8, мать отвела её к офтальмологу, который решил, что причиной этого стал сильнейший стресс. Девочку посоветовали показать психологу.

Взволнованная мать проверила смартфон дочери и осталась шокирована — в мессенджере была переписка с неизвестным мужчиной, в том числе его фото интимного характера. Мать написала заявление в полицию.

Спецслужбы задержали подозреваемого. Это 28-летний курсант из Петербурга, уроженец Йемена.