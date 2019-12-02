В Москве таксист жестоко избил пассажира за хлопок дверью

Мужчине уже провели операцию. Он вместе с семьёй ехал с дня рождения родственников.

В Москве водитель "Яндекс.Такси" избил пассажира на глазах у его сына за громкий хлопок дверью. Об этом Лайфу рассказал источник.

Инцидент произошёл 30 ноября, когда семья возвращалась с дня рождения родственников. Белая "хонда" должна была отвезти родителей и сына в посёлок Мосрентген. Подъехав к конечному адресу, изрядно выпивший глава семьи громко хлопнул дверью автомобиля, из-за чего и завязался конфликт с водителем. Мужчина пошёл в сторону таксиста и получил от него удар в живот.

Потерпевшего госпитализировали с разрывом мочевого пузыря и внутрибрюшным кровотечением, ему уже провели операцию.

31-летний подозреваемый, уроженец Таджикистана, задержан.