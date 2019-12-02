Бомба взорвалась на пути машины российских военных в Сирии

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Колонна российской военной полиции (архивное фото). Фото © ТАСС / Сергей Новиков

Трое военнослужащих получили ранения в результате подрыва на самодельной бомбе в Сирии. О происшествии сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля российской военной полиции. Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо).

— Второго декабря в ходе рекогносцировки (визуальное изучение противника и местности для уточнения принятого на карте решения. — Прим. Лайфа) маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в полтора километра западнее населённого пункта Коран на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство, — отметили в ведомстве.

Представители Минобороны добавили, что военные получили лёгкие травмы.

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