Нарасхват. Савченко рассказала о поступающих предложениях выйти замуж

И политики, и бизнесмены, и бандиты, даже простые парни-работяги, — все хотят в жёны Надежду. Но боятся.

Скандальный украинский экс-депутат Надежда Савченко рассказала о регулярно поступающих предложениях по поводу замужества. Оказалось, на её руку и сердце претендуют мужчины разного социального статуса — от строителей до политиков. Но сдерживает их пока только одно: уголовное дело, возбуждённое против Савченко из-за подготовки теракта прямо в здании Верховной рады.

— Это политики, это бизнесмены, это бандиты, это военные, это простые работящие парни, строители. То есть большой набор, — призналась она в интервью программе "Светская жизнь".

Напомним, что однажды Савченко рассказывала, как во время службы в Ираке её сватал местный принц и даже предлагал за согласие 300 тысяч долларов. При этом экс-нардеп отмечала, что сможет построить отношения только с мужчиной сильнее неё самой, но не уверена, что сможет встретить такого на нашей планете.

В другом откровенном интервью Савченко признавалась, что у неё скорее мужской подход в любовных делах. Она "берёт сколько хочет, когда хочет и того, кого хочет".