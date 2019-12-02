Неизвестные избили школьницу и украли у неё сумку за 1,5 тысячи евро

У старшеклассницы также похитили личные вещи и несколько аксессуаров для смартфона. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

В центре столицы двое неизвестных избили и ограбили девочку-подростка. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, первого декабря, двое мужчин напали на 16-летнюю учащуюся лицея в подземном переходе на улице Зацепский Вал района Замоскворечье.

Неизвестные ударили школьницу в лицо и отобрали у неё женскую сумку Valentino стоимостью 1,5 тысячи евро (около 106 тысячи рублей), внешний аккумулятор для смартфона за четыре тысячи рублей и наушники Apple. Кроме того, в сумочке находились ключи от квартиры и транспортная карта "Тройка".

В связи с инцидентом в полицию обратилась мать школьницы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф писал, что в московском баре на Покровском бульваре у мужчины украли iPhone и списали со счёта 180 тысяч рублей.