Суд арестовал почти 10 миллионов рублей экс-главы Хабаровского края Ишаева

Басманный суд Москвы арестовал почти десять миллионов рублей бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищениях средств компании "Роснефть". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента из Мосгорсуда.
— Судом наложен арест на имущество в виде девяти миллионов рублей, $13 тысяч (около 837 000 рублей), €500 (около 35 тысяч рублей), 759 китайских юаней (около семи тысяч рублей) и двух тысяч японских иен (около 1200 рублей), — цитирует агентство постановление суда.
Суд продлил Ишаеву домашний арест до 27 февраля 2020 года.
Напомним, Ишаев обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. Его отправили под домашний арест. Свою вину Ишаев не признаёт. При этом ранее он полностью возместил сумму ущерба в 5,7 миллиона рублей от предполагаемого мошенничества.
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