Суд арестовал почти 10 миллионов рублей экс-главы Хабаровского края Ишаева

Заседание проходило в закрытом режиме. Основанием для этого стали меры безопасности одного из свидетелей, который находится под госзащитой.

Басманный суд Москвы арестовал почти десять миллионов рублей бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищениях средств компании "Роснефть". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента из Мосгорсуда.

— Судом наложен арест на имущество в виде девяти миллионов рублей, $13 тысяч (около 837 000 рублей), €500 (около 35 тысяч рублей), 759 китайских юаней (около семи тысяч рублей) и двух тысяч японских иен (около 1200 рублей), — цитирует агентство постановление суда.

Суд продлил Ишаеву домашний арест до 27 февраля 2020 года.

Напомним, Ишаев обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. Его отправили под домашний арест. Свою вину Ишаев не признаёт. При этом ранее он полностью возместил сумму ущерба в 5,7 миллиона рублей от предполагаемого мошенничества.