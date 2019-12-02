Украинцы попросили Зеленского запретить Apple за "поддержку оккупации Крыма"

Также предлагается утилизировать всю ранее приобретённую продукцию компании и вернуть жителям потраченные деньги.

Украинцы обратились к Владимиру Зеленскому с требованием запретить всю продукцию Apple на территории страны за "поддержку оккупации Крыма". Соответствующая петиция опубликована на сайте президента Украины.

— Компания Apple поддержала оккупацию Крыма, определив его в территории России в своих приложениях. Требую немедленно запретить их деятельность на Украине, — говорится в тексте обращения.

Также украинец заявил, что необходимо создать госпрограмму по утилизации данной техники у местных жителей с дальнейшим возмещением средств.

Петиция была создана 29 ноября, её подписали 636 человек.

Напомним, в марте в приложении "Погода" для iPhone исчезли крымские города. После этого Госдума потребовала у Apple определиться с принадлежностью полуострова. На картах ошибки были исправлены уже в мае. 26 ноября Apple признала Крым российским в своих сервисах, включая приложение "Погода".