Аэропорт Домодедово осматривают кинологи из-за анонимных угроз

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Аэропорт Домодедово проверяет анонимные сообщения с угрозами. По данным источника Лайфа, на месте работают кинологи, эвакуация не проводилась.

Сообщения поступили около 14:00 мск.

После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели дополнительные меры для обеспечения безопасности в аэропорту, — рассказал Лайфу руководитель пресс-службы Домодедово Александр Власов.

На прошлой неделе волна ложных "минирований" прокатилась по московским судам. Сегодня ситуация повторилась.

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