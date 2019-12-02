Аэропорт Домодедово осматривают кинологи из-за анонимных угроз

Аэропорт Домодедово проверяет анонимные сообщения с угрозами. По данным источника Лайфа, на месте работают кинологи, эвакуация не проводилась.
Сообщения поступили около 14:00 мск.
— После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели дополнительные меры для обеспечения безопасности в аэропорту, — рассказал Лайфу руководитель пресс-службы Домодедово Александр Власов.
На прошлой неделе волна ложных "минирований" прокатилась по московским судам. Сегодня ситуация повторилась.
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