Главаря секты арестовали за убийство ребёнка в Екатеринбурге

Мать мальчика, гражданка Белоруссии, сбежала из России на родину, а отец был задержан в Башкирии. Оба родителя являлись адептами секты и принимали участие в убийстве своего маленького сына.

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу главу секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину. 48-летняя женщина отправилась в СИЗО по делу о жестоком убийстве девятилетнего мальчика. Ранее суд арестовал и отца ребёнка, который оказался членом той же самой секты.

Роль Гайнуллиной в ритуальной расправе над мальчиком пока не установлена, но известно, что она два дня пыталась "оживить" ребёнка, надеясь, что "Господь вернёт ему дух". Когда затея не удалась, тело закопали в парке.

Земфира Гайнуллина встретит Новый год в СИЗО и пробудет под стражей как минимум до 26 января.

Напомним, в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли изувеченное тело девятилетнего ребёнка, которого жестоко убили и закопали на территории лесопарка. Оказалось, что отец избивал сына розгами и вставлял в рот кляп. Предполагается, что так родители пытались "изгнать бесов" из школьника.