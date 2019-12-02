Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи со смертельным ДТП в Забайкалье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с аварией с автобусом в Забайкалье, унёсшей жизни 19 человек. Об этом сообщается на сайте его пресс-службы.

Белорусский лидер отметил, что это трагическое известие в его стране встретили с большой скорбью.

От имени своего народа и себя лично он выразил глубокие соболезнования всем родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, рейсовый автобус Чита — Сретенск упал с высоты около шести метров на лёд реки Куэнге. Жертвами аварии стали 19 человек. Как считают сотрудники полиции, наиболее вероятной причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо. Ранее Лайф публиковал видео с места трагедии.