Пострадавших в ДТП могут доставить из Забайкалья на лечение в Москву

В случае необходимости пострадавших в ДТП с автобусом могут доставить на лечение в Москву из Забайкалья. Такое поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Если всё-таки потребуется [транспортировка] уже в той стадии, когда людей можно возить, тогда нужно будет это всё сделать, перевезти в те клиники, которые будут необходимы для их выхаживания и выздоровления, — цитирует Медведева ТАСС.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, пока пострадавшие нетранспортабельны. При этом она подчеркнула, что медики и Минздрав делают для них всё необходимое. По её данным, 21 человек находится в больницах, от семи до десяти пострадавших — в тяжёлом состоянии, остальные — в удовлетворительном.

— Всё, что касается лекарств, медицинских изделий, запасов крови, у них имеется, они всем обеспечены, — добавила вице-премьер.

Напомним, 1 декабря рейсовый автобус Чита — Сретенск упал с моста на лёд реки Куэнге. Жертвами аварии стали 19 человек. Как считают сотрудники полиции, наиболее вероятной причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо. Ранее Лайф публиковал видео с места трагедии.