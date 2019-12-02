"Нет секса — нет проблем". Врач рассказал о новой для России ориентации

При этом проблема раннего вступления подростков в половую жизнь продолжает оставаться актуальной.

В России уже несколько лет существует новая сексуальная ориентация асексуал — человек, который отказался от секса. Об этом News.ru рассказала заместитель председателя Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока.

— Часто решение отказаться от интимных отношений подросток принимает в 14–15 лет, когда у него ещё не было близости. Такой человек так и остаётся девственником. Девиз асексуалов: нет секса — нет проблем, — рассказала Сорока.

Эксперт также отметила, что наряду с подобным отказом другая часть подростков, наоборот, слишком рано начинает жить половой жизнью — в 14–15 лет.

— Организм ещё не сформирован и нет психологической готовности к интимным отношениям, — добавила она.

По словам Сороки, в сельской местности это происходит гораздо чаще, чем в городах.

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