На Кубани обматеривший женщину судья подал в отставку

Квалификационная коллегия проводит проверку по факту употребления нецензурной брани во время заседания.

Судья Советского районного суда Краснодара Валерий Мурсалов, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

— В настоящее время квалификационной коллегией судей Краснодарского края рассмотрено заявление судьи Советского районного суда Краснодара Мурсалова о досрочном прекращении его полномочий. С 1 января 2020 года полномочия судьи Мурсалова будут прекращены, — сообщает представитель суда.

Тем не менее отставка не освобождает судью от ответственности в случае выявления в его действиях дисциплинарного нарушения.

По факту аудиозаписи с участием Мурсалова назначена проверка, на основании которой будет дана правовая оценка его действиям, добавили в суде.

Напомним, ранее в одном из телеграм-каналов появилась аудиозапись, на которой слышно, как судья Валерий Мурсалов употребляет нецензурную брань по отношению к одной из сторон процесса и требует "заткнуться". В записи уточнялось, что заседание проходило в Советском районном суде по вопросу якобы незаконной постройки.

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