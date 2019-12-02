Дед Мороз рассекретил подарок Путину на Новый год

А ещё он рассказал, что в этом году получил 3 млн 664 тысячи писем от маленьких и взрослых россиян. Было ли среди них послание из Кремля, не сообщается.

До Нового года остаётся ровно четыре недели, а Дед Мороз уже подготовил подарок для президента России Владимира Путина. Об этом рассказал сам волшебник на пресс-конференции в Москве. Он даже перечислил подарки, которые готов вручить гаранту в честь самого любимого праздника россиян.

— Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего, — рассказал о подарках Дед Мороз. — Президент дела государевы вершит, ну а я — сказочные. Если мы будем помогать друг другу, то всё будет ладно и складно.

По словам Деда Мороза, ему пишут письма и дети, и взрослые. В этом году, к примеру, он получил 3 млн 664 тысячи посланий от россиян, и на каждое из них волшебник постарался ответить.

Кстати, одно письмо запомнилось ему больше других: в Великий Устюг написала 90-летняя бабушка, которая от всей души попросила хороших подарков для своих внучат.

Ранее Дед Мороз рассказывал, что самыми желанными подарками для детей, о которых они просят его в письмах, остаются смартфоны, электросамокаты, игровые приставки, а также домашние животные. Одним из самых запоминающихся для Деда Мороза было желание 36-летнего Владимира, который попросил в подарок автомобиль BMW X5.