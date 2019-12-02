Хакеры атаковали отели в 12 странах мира и похитили данные клиентов

Целью злоумышленников являются данные банковских карт, хранящихся в системах отелей по всему миру.

"Лаборатория Касперского" сообщила об атаках на не менее 20 брендов отелей в 12 странах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

— Атаковано не менее 20 брендов отелей в Бразилии, Аргентине, Боливии, Чили, Коста-Рике, Франции, Мексике, Италии, Португалии, Испании, Таиланде и Турции, — говорится в сообщении.

Хакеры используют троянские программы и распространяют их через вложения в письмах в формате Word, Excel, PDF. Сами письма, в свою очередь, имитируют официальный запрос на бронь от группы и выглядят очень реалистично благодаря копиям официальных документов и сопроводительным сообщениям.

— Единственное, что выдаёт подделку, — ошибки в написании домена компании, — подчеркнули в "Лаборатории Касперского".

Согласно информации компании, к атакам причастно несколько кибергруппировок. В частности, известно об участии RevengeHotels и ProCC.