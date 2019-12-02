Холостяк с пельменями искал жену на Красной площади, а нашёл полицию

Сотрудники полиции задержали 30-летнего холостяка за пикетирование на Красной площади против одинокой жизни, сообщает "Комсомольская правда".
Одинокий москвич, устав искать жену в Интернете, решил подойти к этому вопросу оригинально: выйти с самодельным плакатом на Красную площадь.
Там его задержали полицейские и проводили в отделение для составления протокола за нарушение правил проведения пикетирования. Как сообщает источник в правоохранительных органах, помимо плаката с надписью "Надоели пельмени и обнимать подушку ищу жену хочу ласки и котлет" (Орфография и пунктуация сохранены.) мужчина имел при себе упаковку покупных пельменей.
Теперь москвичу грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
А ранее Лайф писал про способы знакомства 100 лет назад.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram