Холостяк с пельменями искал жену на Красной площади, а нашёл полицию

Мужчина пытался привлечь внимание потенциальной супруги с помощью плаката и пачки полуфабрикатов.

Сотрудники полиции задержали 30-летнего холостяка за пикетирование на Красной площади против одинокой жизни, сообщает "Комсомольская правда".

Одинокий москвич, устав искать жену в Интернете, решил подойти к этому вопросу оригинально: выйти с самодельным плакатом на Красную площадь.

Там его задержали полицейские и проводили в отделение для составления протокола за нарушение правил проведения пикетирования. Как сообщает источник в правоохранительных органах, помимо плаката с надписью "Надоели пельмени и обнимать подушку ищу жену хочу ласки и котлет" (Орфография и пунктуация сохранены.) мужчина имел при себе упаковку покупных пельменей.

Теперь москвичу грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

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