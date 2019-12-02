Выбрана главная ёлка страны: 90-летняя и 25-метровая

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Фото: © Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Соборную площадь Кремля к Новому году украсит 90-летняя ёлка из Подмосковья. Об этом "Интерфаксу" сообщила официальный представитель Управделами Президента РФ Елена Крылова.

Искать главную ёлку страны специалисты начали ещё летом. В итоге нашли зелёную красавицу на территории Бородинского лесничества в Можайском городском округе.

Возраст дерева составляет 90 лет, высота 25 метров, размах нижних ветвей — 6 метров.

Ель торжественно спилят 13 декабря, а 15-го её отправят автопоездом в Москву для установки на Соборной площади Кремля.

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