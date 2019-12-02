Житель Омска выдумал историю о нападении "бородача", чтобы отмазать любимую

Правоохранители выяснили, что ранения мужчине нанесла его 25-летняя сожительница. Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы.

Житель Омска, получивший раны на спине от рук своей возлюбленной, пытался отвести от неё подозрения полиции. Для этого мужчина придумал историю о нападении неизвестного бородатого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В полицию поступило сообщение из больницы об обращении 27-летнего мужчины с колото-резаными ранами на спине. Правоохранители приехали к потерпевшему, чтобы выяснить, каким образом он получил повреждения. Омич рассказал, что на него по пути в магазин напал неизвестный с бородой, заплетённой в косичку. Якобы мужчина попросил у него деньги, а услышав отказ на свою просьбу, напал с ножом.

Полицейские решили изучить инцидент и проверили записи с камер видеонаблюдения, однако предполагаемого преступника так и не нашли.

Впоследствии выяснилось, что потерпевший специально придумал эту историю, чтобы отвести подозрения от своей подруги. Ранее его 25-летняя сожительница в ходе бытовой ссоры взяла в руки кухонный нож.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Омичка уже полностью признала свою вину и попросила не заключать её под стражу, добавляет РИА "Новости" со ссылкой на УМВД РФ.

— Прошу не сажать меня в тюрьму, так как я очень сильно люблю Ваню, — написала девушка в своём объяснении к правоохранителям.

Отметим, что вспыльчивой девушке грозит лишение свободы сроком до двух лет.